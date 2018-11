%%%S&L Medien Gruppe verkauft Beteiligung an Berliner Synchron%%%

Die S&L Medien Gruppe will sich künftig ganz auf die Geschäftsfelder Content, Marketing und Kommunikation konzentrieren. Im Zuge dieser Positionierung verkauft das Münchner Unternehmen seine Beteiligung an der Berliner Synchron GmbH an die schwedischen BTI Studios. BTI ist nac heigenen Angaben "eines der führenden Unternehmen für die Lokalisierung von Medieninhalten" mit 23 Standorten weltweit.

Maria-Theresia von Seidlein, geschäftsführende Gesellschafterin der S&L Medien Gruppe, erklärt: "Wir haben die Berliner Synchron in den vergangenen beiden Jahren erfolgreich saniert und entwickelt. Für die nächste Ausbaustufe bietet BTI Studios die besten Perspektiven für Firma und Mitarbeiter. S&L konzentriert sich voll und ganz auf ihre Kernpositionierung als moderner Dienstleister für Marketing und Kommunikation. Wir haben den klaren Anspruch, die Nummer 1 für Entertainment-Kommunikation in Deutschland zu werden. Außerdem investieren wir in unsere Aufstellung als moderne, integrierte Agenturgruppe für Kunden auch außerhalb des Entertainment Sektors."

Die S&L Medien Gruppe versteht sich als Drehscheibe für Entertainmentmarketing in Deutschland und verbindet Medienanbieter, Marken und Agenturen sowie Konsumenten mit Entertainment-Themen. Mit ihren Produkten und Leistungen begleiten die Unternehmen der S&L Medien Gruppe unter anderem Filmverleiher, Kinobetreiber, TV-Sender und Home-Entertainment- Publisher entlang der gesamten Wertschöpfungskette und bieten ganzheitliche Kommunikationslösungen aus einer Hand. Zu den Unternehmen der S&L Medien Gruppe gehören die S&L Medienproduktion, S&L Medianetworx, Kino&Co Media, WestWing Online und das Joint Venture Cineweb.