%%%El Cartel Media baut Influencer Marketing aus%%%

Der in Grünwald ansässige Vermarkter El Cartel Media erweitert sein Portfolio im Bereich Influencer Marketing: Ab sofort arbeitet das Unternehmen mit der Berliner Agentur Reach Hero zusammen. Die von Reach Hero betreuten Influencer in den Themenbereichen Beauty, Travel, Food, Fitness, Men’s Lifestyle, Mommy, Girl Power und Fashion sollen Kampagnen mit den RTL II-Sendergesichtern ergänzen. Zusätzlich bringt Reach Hero Influencer-Marketing-Analytics in die Kooperation ein, mit denen die jeweilige Zielgruppe angesteuert werden soll. Reach Hero verfügt über ein Netzwerk aus mehr als 70.000 Influencern, aus denen Unternehmen wählen können. Zusammen erreichen sie international mehr als 780 Millionen Abonnenten über alle sozialen Kanäle hinweg.

"Durch die Zusammenarbeit mit Reach Hero können wir unseren Kunden nun die passenden Influencer für jede Zielgruppe anbieten", sagt Martin Wendler, Leiter Media Solutions El Cartel Media. "Integrierte TV- und Social-Media-Kampagnen bei RTL II erhalten dadurch eine noch größere Schlagkraft. Ob Branded Content, Produktintegrationen oder Sponsored Posts – die Palette der Werbemöglichkeiten ist vielfältig."