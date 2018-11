%%%Medienforum NRW kehrt nicht zurück%%%

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat sich offenbar dazu entschieden, kein neues Konzept für das Medienforum NRW zu entwickeln. Das geht aus einem Bericht der 'Medienkorrespondenz' zurück. Der Medienkongress, der lange Jahre zu den bedeutendsten Branchentreffs Europas zählte, war 2018 abgesagt worden, nachdem er in den vergangenen Jahren immer weiter geschrumpft war.

Stattdessen will die Regierungskoalition in Düsseldorf nun das jährlich in Bonn stattfindende Global Media Forum verstärkt unterstützen. Die Veranstaltung wird von der Deutschen Welle und der Sparkasse Bonn ausgetragen. Das Entwicklungsministerium und Kulturstaatsministerium fördern den Kongress. Neben dem Global Media Forum will die Landesregierung zukünftig als Partner des Gamescon Congress und des Deutschen Entwicklungspreis auftreten.