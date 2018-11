%%%Management Buyout: Motor Presse Stuttgart gibt Spanien-Geschäft ab%%%

Die Motor Presse Stuttgart, 100-prozentiger Gesellschafter der Motorpress Ibérica, hat mit dem Managementteam ihrer spanischen Tochtergesellschaft eine Vereinbarung über ein Management Buyout und damit die Übernahme von Kontrolle, Verantwortung und Management der Motorpress Ibérica geschlossen. Die Motor Presse Stuttgart gehört mehrheitlich zur Gruner + Jahr.

"Die Motor Presse Stuttgart wird sich künftig ganz auf das Geschäft in Deutschland konzentrieren", betont Nils Oberschelp, Vorsitzender der Geschäftsführung und fügt an: "Im Ausland wird unser Haus aber weiter über Lizenzen und Syndikationen aktiv sein."

Unter der Leitung von CEO María Wandosell will das Managementteam die Strategie der Transformation fortführen, "die der Motorpress Ibérica geholfen hat, der Krise von Spaniens Volkswirtschaft wirksam zu begegnen". Außerdem wird das spanische Unternehmen seine Beziehungen zur Motor Presse Stuttgart durch Lizenz- und Content-Vereinbarungen sowie die Beteiligungen an den wichtigsten Leserwahlen im Mobilitätsbereich, 'Best Cars' und 'Motorcycle of the Year', weiter pflegen.