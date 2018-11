%%%'Tauchen'-Sonderheft 'Save the Ocean' im neuen Layout%%%

Das diesjährige 'Tauchen'-Sonderheft mit dem Titel 'Save the Ocean' (Jahr Top Special Verlag, Hamburg) erscheint im Rahmen seines 40-jährigen Jubiläums mit komplett neuem Layout und widmet sich dem aktuellen Thema der Plastikverschmutzung in den Ozeanen. 'Tauchen'-Chefredakteurin Jasmin Jaerisch: "Die Plastikverschmutzung in den Ozeanen ist das Thema in diesem Jahr und hat in den Medien für viel Aufregung gesorgt. Eine Prognose hat die Welt besonders schockiert, dass im Jahr 2050, wenn wir so weitermachen, es mehr Plastik in den Ozeanen geben wird als Fische. Aus diesem Grund hat das Magazin 'Tauchen' die Sonderedition 'Save the Ocean' herausgegeben."

Die 116-Seiten starke Sonderedition richtet sich an Strandurlauber und Wassersportler jeglicher Art und ist mit einer Auflage von über 28.000 Exemplaren und einem Copypreis von 6,90 Euro im Pressehandel sowie als Bookazine im Buchhandel erhältlich.