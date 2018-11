%%%Sky und Netflix geben Details zum gemeinsamen TV-Angebot bekannt%%%



René Rummel-Mergeryan, Director Business Development von Netflix, und Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer von Sky Deutschland, präsentierten gestern (13.11.2018) in München das gemeinsame TV-Angebot ihrer beiden Unternehmen (v. l.). (Foto: obs/Sky Deutschland/API/Michael Tinnefeld)

Im Frühjahr 2018 hatten Sky und Netflix angekündigt, zukünftig zusammenarbeiten zu wollen. Gestern (14.11.2018) nannten beide Unternehmen nun weitere Details zum geplanten gemeinsamen TV-Angebot. Ab sofort steht Kunden in Deutschland und Österreich das neue Paket Sky Entertainment Plus zur Verfügung, das aus einem normalen Sky-Entertainment-Paket sowie ein Standard-Abo von Netflix besteht. Durch die Integration von Netflix auf Sky Q werden Empfehlungen beider TV-Angebote auf der Home-Seite von Sky Q sowie im Bereich Serien Seite an Seite angezeigt. Netflix-Inhalte werden zudem in der Sky Q-Textsuche berücksichtigt.

Der neue Bündel-Tarif kostet 32,99 Euro monatlich und bietet Kunden eine Ersparnis von drei Euro im Vergleich zum getrennten Abo-Abschluss. Allerdings binden sich Kunden an eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Damit gibt es das erste Mal ein Langzeit-Abo von Netflix. Ein Upgrade auf Netflix Premium (mit Ultra HD und vier Streams gleichzeitig) ist für drei Euro zusätzlich möglich und kann während der Vertragslaufzeit jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden.

"Unser Ziel ist, Sky Kunden das beste Fernseherlebnis anzubieten", sagt Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer von Sky Deutschland. "Dafür müssen Kunden all ihre Lieblingsprogramme am selben Ort finden. Deshalb arbeiten wir mit Netflix zusammen. Mit dem Entertainment Plus Paket auf Sky Q kommen Serien-, Film- und Entertainmentfans mehr denn je auf ihre Kosten."

Rene Rummel-Mergeryan, Director Business Development von Netflix in Europa, ergänzt: "Innovation ist Teil der DNA von Netflix. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Sky, um Fans Entertainment aus der ganzen Welt auf einem neuen, spannenden Weg zugänglich zu machen."