%%%7TV nimmt ZDF-Sender ins Portfolio auf%%%

Die Streaming-Plattform 7TV, ein Joint-Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery, hat das ZDF als weiteren TV-Partner gewonnen: Wie eine Sendersprecherin gegenüber 'new business' bestätigte, werden die Live-Streams sämtlicher ZDF-Sender in das Angebot eingebunden. Wann genau ZDF, ZDF info und ZDF neo bei 7TV integriert werden, steht bislang noch nicht fest. Auf dem diesjährigen Capital Markets Day nannte Max Conze, Vorstandsvorsitzender von ProSiebenSat.1, einen Termin in rund einem Monat.

Im kommenden Jahr soll 7TV und Maxdome bekannterweise in einem neuen Streaming-Portal aufgehen. Während der neue Name und das genaue Angebot noch unbekannt sind, wurde jetzt das Startdatum etwas eingegrenzt. ProSiebenSat.1 und Discovery planen den Dienst Mitte 2019 zu launchen. Neben den eigenen Angeboten soll das Portal auch für weitere TV-Partner offenstehen. Mit dem ZDF ist nun ein weiterer Anbieter an Bord.