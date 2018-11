%%%SpotX richtet neue Europazentrale in Hamburg ein%%%

Die Videowerbeplattform SpotX hat Hamburg zu seiner neuen Europazentrale ernannt. Der zur RTL-Group gehörende Dienstleister will mit dieser Entscheidung noch stärker auf länderspezifische Bedürfnisse seiner Kunden reagieren. Die Europazentrale am Standort Hamburg ist zugleich auch der Firmensitz von SpotX Deutschland. Das neue Headquarter wird vom European Management Team geleitet. Dazu zählen Irina Petricek-Steiner (General Manager Business Operations, SpotX Europe), Kay Schneider (General Manager Demand, SpotX Europe), Leon Siotis (General Manager of Supply in Europe) und Thomas Servatius (Chief Technology Officer, European Broadcaster Solutions). Dr. Oliver Vesper und Thorsten Schütte-Gravelaar leiten die Deutschlandzentrale. Die weiteren Niederlassungen in Europa, unter anderem in Lodon, Amsterdam und Stockholm, sollen weiter bestehen bleiben.

Irina Petricek-Steiner, General Manager Business Operations, SpotX Europe, sagt: "SpotX ist weltweit tätig, wir wollen jedoch sicherstellen, dass unsere Technologie und Services auf die Bedürfnisse unserer lokalen Kunden zugeschnitten sind. Es ist kein Geheimnis, dass die europäische Landschaft vielfältiger ist als die in den USA, deshalb müssen wir offen und beweglich bleiben. Mit unseren europäischen Teams vor Ort sind wir bestens gerüstet, um auf diese Diversität zu reagieren. Unser neuer Europa-Hauptsitz befindet sich im Zentrum des Kontinents, sodass wir unsere bereits bestehenden Märkte problemlos bedienen und bei Bedarf

auch expandieren können." Durch die Zugehörigkeit zu RTL Group würden sich zudem weitere Möglichkeiten der lokalen Zusammenarbeit ergeben. So kooperiere SpotX in Deutschland im Rahmen der Ad Alliance mit smartclip oder mit RTL Niederlande in den Benelux-Ländern, so Petricek-Steiner weiter.