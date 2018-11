%%%JCDecaux setzt Partnerschaft mit Berliner Verkehrsbetriebe fort%%%

Der Außenwerber JCDecaux SA, Deutschlandsitz in Berlin, konnte beide Lose der Vergabeverfahren der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) für sich entscheiden. Das Los 1 umfasst dabei das Recht zur Vermarktung von 6.200 Werbevitrinen im Format 4/1 an rund 4.600 Fahrgastunterständen. Im 2. Los sind die Reinigungsleistungen an den Fahrgastunterständen enthalten. Beide Verträge, die JCDecaux über sein deutsches Tochterunternehmen Wall GmbH abschloss, haben eine Laufzeit von sechs Jahren (vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2024) – mit einer Verlängerungsoption für die BVG um maximal weitere drei Jahre. Damit setzt Wall seine inzwischen 34 Jahre andauernde Zusammenarbeit mit den Berliner Verkehrsbetrieben erfolgreich fort.

Der Vertrag mit der BVG ist nicht der einzige Auftrag in der Region: Im Januar 2018 zog das Unternehmen einen exklusiven 15-Jahre-Werberechtsvertrag mit dem Land Berlin an Land. Der Deal beinhaltet die Vermarktung von mehr als 1.900 hinterleuchtete und digitale Werbeflächen auf öffentlichem Grund.

Im Juni dieses Jahres erhielt Wall vom Land Berlin zudem den Zuschlag für die Bereitstellung und den Betrieb von bis zu 370 öffentlichen Toilettenanlagen, ebenfalls für die nächsten 15 Jahre.