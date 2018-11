%%%Fußball-Länderspiel auf RTL erreicht bis zu 8,35 Millionen Zuschauer%%%

Das Test-Länderspiel zwischen Deutschland und Russland am Donnerstagabend (15.11.2018) in der Leipziger Red Bull Arena verfolgten in der Gesamtzielgruppe ab 3 Jahren im Schnitt 7,41 Millionen Zuschauer (25,8 % MA). Die Partie übertrug RTL ab 20.45 Uhr. Von den 14- bis 59-jährigen Zuschauern verfolgten das Spiel 3,53 Millionen (MA: 23,5 %)

Die erste Hälfte lockte 7,06 Millionen Zuschauer vor den Fernseher (22,5 % MA), in der zweiten Hälfte waren es 7,72 Millionen (29,3 % MA). In der Spitze erreichte das Spiel bis zu 8,35 Millionen Zuschauer.