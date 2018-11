%%%Biografie über Thomas Ganske erschienen%%%



'Der stille Visionär – Verleger Thomas Ganske' erscheint in der new business Edition des New Business Verlags

Der New Business Verlag, Hamburg, hat die Biografie 'Der stille Visionär' über den Verleger und Medienunternehmer Thomas Ganske herausgebracht. Der Autor Hermann Schmidt, langjähriger Geschäftsführer in verschiedenen Unternehmen der Ganske Verlagsgruppe, und seine Co-Autorin Miriam Bernhardt erzählen das Leben des Inhabers der Ganske Verlagsgruppe (u.a. Jahreszeiten Verlag, Leserkreis Daheim, Hoffmann und Campe, Gräfe und Unzer) von seiner Kindheit auf dem hessischen Gut Hohenhaus bis in die Gegenwart.

'Der stille Visionär – Verleger Thomas Ganske' erscheint in der new business Edition des New Business Verlags. Es richtet sich an Insider und Schaffenden aus der Welt der Bücher und Zeitschriften.

Der Autor Hermann Schmidt (Texte) war von 1989 bis 2011 Geschäftsführer in der Ganske Verlagsgruppe und ist Gründer und Sprecher/Vorsitzender des Arbeitskreises Mittelständischer Verlage AMV sowie Mitglied im Vorstand des VDZ. Er ist Autor von Sportbüchern und Biographien.

Miriam Bernhardt (Interviews, Korrekturen) arbeitet als Co-Autorin mehrerer Buchveröffentlichungen.

Buch-Bestellung: http://www.new-business.de/ganske/