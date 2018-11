%%%ProSiebenSat.1 Digital und Child erweitern Red Button um interaktive Funktionen %%%

ProSiebenSat.1 Digital, Unterföhring, und die Strategieberatung Child, Frankfurt, haben den HbbTV-Service Red Button überarbeitet: Innerhalb des Wissensmagazin 'Galileo' können Zuschauerreaktionen ab sofort in das laufende TV-Programm integriert werden. Werden in dem TV-Format beispielsweise Quizfragen gestellt, können Nutzer diese direkt am Fernseher beantworten und in Echtzeit sehen, wie andere Zuschauer die gleiche Frage beantwortet haben.

Neben dem Dualkonsum bietet der Red Button über einen Feed auch Zugriff auf die Sender-Mediathek und zusätzliche Themenkanäle wie etwa Beauty oder Motorsport. In Zukunft soll der Service auch auf weitere Sendungen ausgeweitet werden. ProSiebenSat.1 positioniert den Red Button als "Entertainment Taste", der klassisches Fernsehen mit modernen Funktionalitäten verbindet.



