%%%Zenith: Knapp zwei Drittel der digitalen Werbung wird 2019 programmatisch abgewickelt%%%

Programmatisch verbreitete Werbung nimmt weiter zu: Werbungtreibende werden im kommenden Jahr weltweit 84 Milliarden US-Dollar programmatisch einsetzen, in diesem Jahr waren es noch 70 Milliarden Dollar. Damit werden im Jahr 2019 insgesamt 65 Prozent aller Werbegelder in digitalen Medien programmatisch gehandelt werden (2018: 62 %). Das geht aus den 'Programmatic Marketing Forecasts' der Mediaagentur Zenit, Düsseldorf, hervor.

Auch für das Jahr 2020 rechnet die Agentur mit einem weiteren Anstieg der Ausgaben: Insgesamt werden Unternehmen dann weltweit 98 Milliarden US-Dollar in programmatische Werbung investieren – 68 Prozent ihrer Investitionen für digitale Medienwerbung. Demgegenüber stehen zurückgehende Wachstumsraten, wie Zenith mitteilt. So soll programmatische Werbung im Jahr 2018 um 24 Prozent wachsen (gegenüber 32 % im Jahr 2017). Im Jahr 2019 werden 19 Prozent prognostiziert, gefolgt von 17 Prozent Wachstum im Jahr 2020.

In Deutschland fließen dieses Jahr 1,4 Milliarden Euro in programmatische Display-Werbung. Das ist ein Anteil von 38,5 Prozent an den gesamten Display-Investitionen. Im Jahr 2019 belaufen sich die Ausgaben laut Zenith auf 1,9 Milliarden (41 %) und 2020 auf etwa 2,5 Milliarden Euro (46,8 %).

Der größte programmatische Markt sind die USA: Schätzungsweise 40,6 Milliarden US-Dollar werden hier im Jahr 2018 für programmatische Werbung ausgegeben (58 %der globalen Gesamtinvestitionen in diesem Bereich). China liegt mit 7,9 Milliarden US-Dollar auf dem zweiten Platz, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 5,6 Milliarden US-Dollar.

Die USA sind auch der Markt, der die programmatische Werbung am stärksten angenommen hat. Dort wurden in diesem Jahr bereits 83 Prozent aller digitalen Medien programmatisch gehandelt. An zweiter Stelle steht Kanada mit 82 Prozent Programmatic-Anteil an der digitalen Werbung, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 76 Prozent und Dänemark mit 75 Prozent. Bis 2020 soll der Anteil der programmatischen Werbung in digitalen Medien in allen vier Märkten mehr als 80 Prozentbetragen. Nach Angaben von Zenith wird Kanada wird den Übergang zum reinen programmatischen Handel 2020 fast abgeschlossen haben: Dort werden dann 99 Prozent der digitalen Werbeaktivitäten programmatisch abgewickelt.