%%%RTL II stellt 'Curvey Supermodel' ein%%%

Drei Staffeln lang hat der in Grünwald ansässige TV-Sender RTL II 'Curvey Supermodel' im Programm ausgestrahlt. Nun wurde das Aus des Modell-Wettbewerbs verkündet. Nach Angaben des Kanals sei die 2016 gestartete Show "zu spitz" für den deutschen TV-Markt gewesen. Das Casting-Format, in dem das talentierteste Nachwuchsmodel mit "Sanduhr-Silhouette" gesucht wurde, erreichte im Sommer nur noch schwache Quoten. Zuletzt schalteten im Schnitt weniger als 600.000 Zuschauer ein. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen pendelten die Marktanteile zwischen 3,9 und 5,1 Prozent und lagen damit deutlich unter dem Senderschnitt.