Amazon offenbar an US-Sportsendern von Fox interessiert

Fox News, Network Fox und die nationalen Sport-Sender von Fox gehören, hat sich die Möglichkeit, sich die Sportsender zurückzuholen.

Im Juni 2018 erlaubte das US-Justizministerium die Übernahme großer Teile von 21st Century Fox durch Disney unter der Bedingung, dass der Konzern die 22 regionalen Sportsender von Fox verkauft. Wie der US-Sender CNBC nun berichtet hat der Online-Gigant Amazon sein Interesse angemeldet und will nun in den Bieter-Wettstreit einsteigen. Der Wert der TV-Kanäle, zu denen unter anderem das Yes Network gehört, werden in der Branche auf 20 bis 22 Milliarden Dollar geschätzt. Neben Amazon sind unter anderem auch die Medienunternehmen Sinclair Broadcast Group und Tegna an einer Übernahme interessiert sein. Auch Rupert Murdoch, dem weiterhinDas zweite Bieterverfahren soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Disney hatte 21st Century Fox für rund 71 Milliarden US-Dollar gekauft, nachdem Comcast im Juli 208 aus dem Bieter-Verfahren ausgestiegen war.