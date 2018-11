%%%Viacom schließt Programm-Deal mit Twentieth Century Fox %%%

Bevor Comedy Central ab Januar in einen 24-Stunden-Programm umgewandelt, hat die Muttergesellschaft Viacom International Media Networks, Deutschlandsitz in Berlin, das Portfolio des Spartenkanals aufgestockt: Im Rahmen einer umfangreichen Vereinbarung mit Twentieth Century Fox Television Distribution erwarb das Medienunternehmen unter anderem die Ausstrahlungsrechte an populären US-Sitcoms wie 'Modern Family' und 'Life in Pieces'. Letztgenanntes Format ist ab Januar 2019 erstmals im deutschen Free-TV zu sehen. Darüber hinaus umfasst der Vertrag unter anderem neue Staffeln bekannter Animationsserien wie 'Bob’s Burgers' und 'American Dad' – beide Formate laufen bis zum Jahr 2021 exklusiv bei Comedy Central.



"Die neue Serien-Highlights und Animation-Dauerbrenner von Fox sind ein wertvoller Baustein unserer 24-Stunden-Strategie", sagt Wolfgang Til, Brand Director Comedy & Entertainment GSA bei Viacom International Media Networks. "Wir sind sehr froh, dass wir unseren Fans in Zukunft noch mehr ihrer und unserer Lieblingsprogramme bieten können, darunter mit Modern Family die aktuell vielleicht beste Comedy-Serie der Welt."