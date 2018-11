%%%'Playboy'-Sonderheft wird zum Vermarktungserfolg%%%



Der Vermarktungserfolg hat die Erwartungen von Burda deutlich übertroffen

Das Männermagazin Playboy (Huber Burda Media, München) hat sich in einer aktuellen Studie, die von der M Science GmbH in Zusammenarbeit mit Media Market Insights durchgeführt wurde, mit der Frage auseinandergesetzt, welche Männerbilder aktuell vorherrschen und welche Funktion der 'Playboy' bei der Selbstfindung eines Mannes spielen kann. Basierend auf diesen Studienergebnissen wurde das heute (22.11.2018) erschienene Sonderheft 'How to be a Man – Der Playboy Gentlemen’s Guide' entwickelt.

Florian Boitin, Chefredakteur von Playboy Deutschland, sagt: "Dank regelmäßiger Marktforschung untermauern wir unsere eigenen Annahmen, welche Themen die Männerwelt wirklich beschäftigen. Ein zentrales Ergebnis unserer aktuellen Studie ist, dass 'Playboy' Ansätze bieten kann, Männer ihr eigenes Selbst und ihre eigenen Möglichkeiten entdecken zu lassen, ohne sie dabei unter Selbstoptimierungsdruck zu setzen. Diesem Wunsch unserer Leser möchten wir nun auch mit 'How to be a Man' gerecht werden. Im 'Playboy Gentlemen’s Guide' zeigen wir auf, welche vielfältigen Möglichkeiten ihnen als Männer offenstehen."

Das Sonderheft beschäftigt sich mit den vier Themenbereichen 'Können', 'Machen', 'Haben' und 'Wissen' aufgeteilt. Leser erfahren darin, wie sie Krisen durchstehen, besser urlauben, die perfekte Hausbar bauen oder welche Kleidung im Winter angesagt ist.

Vermarktungsseitig ist das Sonderheft ein Erfolg. Myriam Karsch, Head of Publishing Playboy Deutschland, sagt: "Ein Unterschied zum Monatsmagazin ist zum Beispiel, dass das Sonderheft nicht nackt ist. Der Vermarktungserfolg hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen, Buchungen kamen besonders aus den Branchen Fashion, Luxury und Beauty. Wir freuen uns, dass dieses neue Konzept im Markt so gut angekommen ist."

'How to be a Man – Der Playboy Gentlemen’s Guide' hat einen Umfang von 132 Seiten und kostet 8,90 Euro. Die Druckauflage beträgt 80.000 Exemplare, Abonnenten erhalten das Heft im Rahmen ihres Abonnements.