%%%Rabatte für jeden dritten Online-Käufer entscheidend für Shop-Auswahl%%%

Mit dem heutigen (23.11.2018) Black Friday und dem Cyber Monday in drei Tagen läutet der Handel das Weihnachtsgeschäft ein. Wie der Bitkom anlässlich der Schnäppchen-Kampagne nun in einer Untersuchung herausfand, sind für mehr als jeden dritten Online-Käufer (37 Prozent) entsprechende Rabattaktionen auch Shop-entscheidend. Der Berliner Digitalverband hat dazu 1.054 Online-Käufer befragt.

Demnach sagen 34 Prozent aller Männer und 41 Prozent aller Frauen, dass das Kriterium "Rabattaktion" für sie ausschlaggebend ist, wenn es darum geht, in welchem Online-Shop sie ein Produkt letztlich kaufen. Bei den jüngeren Online-Shoppern zwischen 14 bis 29 Jahren sind es sogar 45 Prozent. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 41 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen 33 Prozent und bei der Generation 65 Plus sind es 21 Prozent der Befragten. Bitkom-Handelsexpertin Julia Miosga sagt: "Händler, die entsprechende Aktionstage nicht anbieten, laufen Gefahr, das wichtige Geschäft an diesen Tagen zu versäumen."

Das stärkste Kriterium für bzw. gegen einen Online-Shop ist für 83 Prozent der befragten Online-Käufer der Preis. Es folgen die Zahlungsmöglichkeiten (65 Prozent), versandkostenfreie Lieferung (62 Prozent), Kundenbewertungen (53 Prozent) sowie die Lieferzeit (51 Prozent). Auch unkomplizierte Rückgabemöglichkeiten (50 Prozent) sowie das allgemeine Image des Händlers (41 Prozent) sind mitentscheidend. Weniger wichtig sind den Befragten die Zertifizierung des Online-Shops (22 Prozent) sowie der Sitz des Unternehmens (15 Prozent).