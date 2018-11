%%%ProSiebenSat.1 baut UHD-Angebot aus%%%

Die ProsiebenSat.1-Gruppe, Unterföhring, strahlt bis zum Jahresende weitere Sendungen in Ultra-HD-Qualität aus. Nach dem der neue Bildstandard bereits im Sommer bei 'Galileo Spezial“ und der 'Ran Fighting-Gala' getestet wurde, sollen nun zwei Sat.1 Dienstags-Movies und zwei Ausgaben von 'Rosins Restaurants' bei kabel eins folgen.

Los geht es am 27. November 2018 bei Sat.1 mit dem Thriller 'Amokspiel', der auf Sebastian Fitzeks Bestseller-Roman basiert. Kurz vor Weihnachten sendet der Münchener Kanal dann auch den Film 'Es bleibt in der Familie' (18.12.,20:15 Uhr) mit Andrea Sawatzki im ultrahochauflösenden Format. Die Folgen des Reality-Format 'Rosins Restaurants' laufen am 6. und 12.Dezember jeweils um 20.15 Uhr in UHD-Qualität.

Alle Sendungen werden zeitgleich zur HD- und SD- Ausstrahlung via Satellit auf dem Sender UHD1 by HD+ übertragen. Nach der Erstausstrahlung werden die Formate mehrmals auf dem Sonderkanal wiederholt. Für das kommende Jahr kündigt die Sendergruppe weitere Inhalte in UHD-Qualität an.