%%%'Business Punk' startet Podcast mit Huawei als Werbepartner%%%



Der wöchentliche Podcast wird vonTijen Onaran moderiert

Das Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk' (Gruner + Jahr, Hamburg) startet heute (23.11.2018) einen wöchentlichen Podcast. Die Reihe 'How to hack' wird von Tijen Onaran, Gründerin der Global Digital Women, moderiert und will Learnings für Jobs und Karriere bieten. Gesprächspartner sind Gründer, Macher und Kreative. Erster Interview-Gast ist Carl Jakob Haupt, Mitgründer des Berliner Modeblogs Dandy Diary.

Der 'Business Punk'-Podcast hat jeweils eine Länge von 20 Minuten. Die Folgen sind immer donnerstags bei iTunes und Spotify abrufbar. In den ersten drei Monaten ist Huawei als Werbepartner an Bord. Beworben wird das Smartphone Mate 20 Pro, das nach eigener Aussage auf die Bedürfnisse von Gründern und Business Professionals zugeschnitten ist.