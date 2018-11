%%%'Handelsblatt'-Jugendportal Orange startet neues Karriere-Magazin %%%



Der #Start Bewerberguide erscheint heute (23.11.2018) als Beilage des 'Handelsblatts'

Das Jugendportal Orange der Handelsblatt Media Group, Düsseldorf, hat das Karrieremagazin #Start gelauncht. Es ist eine Weiterentwicklung der zweimal jährlich erscheinenden Beilage 'Karriere' mit einem komplett überarbeiteten Layout und neuen inhaltlichen Schwerpunkten, die mit den Themen von Orange verknüpft sind. 'Karriere' wird künftig durch den neuen Titel ersetzt.

#Start bietet Absolventen, Berufseinsteigern und Young Professionals Tipps und Informationen rund um die Themen Bewerbung, Jobeinstieg, Weiterbildung und Karriere.

Der #Start – Bewerberguide liegt am Freitag, 23. November 2018, dem 'Handelsblatt' als Magazin bei und wird zudem auf dem Absolventenkongress, der größten Recruiting-Messe in Deutschland, sowie an Hochschulen, über das Karriere-Netzwerk e-fellows und Recruiting-Events verteilt. Das #Start Magazin erscheint im kommenden Jahr als Beilage im 'Handelsblatt'. In der ersten Ausgabe von #Start dreht sich alles um das Thema Bewerbung.