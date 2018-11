%%%funk: Mit Webformaten junge Zuschauer ansprechen%%%

Die jungen Zuschauer haben in den vergangenen Jahren die TV-Programme von ARD und ZDF nur wenig genutzt. Deshalb gründeten beide Sender im Oktober 2016 das Online-Netzwerk funk mit Sitz in Mainz, das Video-Inhalte auf der eigenen Website sowie zusätzlich auf externen Plattformen wie YouTube und Facebook bereitstellt.

Das Experiment ist gelungen, wie Florian Hager, Programmgeschäftsführer von funk, im Interview mit 'new business' resümiert. "Unsere Bilanz fällt durchaus positiv aus, denn wir haben auf vielen Ebenen weit mehr erreicht, als uns vor zwei Jahren zugetraut wurde." Inzwischen würde das Angebot "einen immer größer werdenden Anteil der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland erreichen."

Großen Anteil am wachsenden Erfolg hat die konträre Positionierung des Online-Jugendangebots zu US-Streaming-Diensten. "Wir sind keine Streaming-Plattform für serielle Hochglanz- und nonlineare Fernseh- oder Film-Produktionen. Wir machen Web-Videos", betont der 44-jährige Hager. Insgesamt 120 Formate hat funk in den vergangenen zwei Jahren entwickelt und auf seinen Plattformen veröffentlicht. "Die positiven Ergebnisse in einem derartig heterogenen und schnelllebigen Umfeld nach zwei Jahren zu erreichen, zeigt, dass unsere Strategie, die Inhalte in den Vordergrund zu stellen, in der Zielgruppe aufgeht."

Wie der funk-Chef den Erfolg seines Angebots bemisst, welche Bekanntheit die Marke in der Zielgruppe besitzt und was der TV-Manager der Kritik von privaten TV-Anbietern an dem Online-Netzwerk entgegnet, erfahren Sie in der aktuellen Print-Ausgabe von 'new business' (Nr.48/ET:26.11.2018). Hier geht es zur Bestellung.