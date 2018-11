%%%Vodafone startet eigenes TV-Content-Angebot für Nichtkunden%%%

Nachdem die Deutsche Telekom Mitte Oktober 2018 ihren Video-Dienst launchte, steigt nun mit Vodafone in Unterföhring (einst Kabel Deutschland) bereits der zweite Telekommunikationsanbieter ins TV-Content-Geschäft ein. Ohne große vorherige Ankündigung können ab sofort auch Verbraucher, die keinen Internet-Anschluss bei dem Unternehmen besitzen, das neue Paket Vodafone GigaTV Net buchen. Der Abo-Tarif umfasst bis zu 62 Sender in SD- und 40 weitere in HD-Qualität, Mediatheken sowie eine eigene Vodafone-Videothek mit mehreren tausend Filmen. Mit einem monatlichen Preis von 9,99 Euro (ab dem 13. Monat 14,99 Euro) liegt Vodafone mit seinem Over-The-Top-Produkt (OTT) deutlich über dem Preisniveau des Services Magenta TV, der 7,95 Euro pro Monat kostet.

Mehr Infos lesen Interessierte in der aktuellen Print-Ausgabe von 'new business' (Nr.48/ET:26.11.2018). Hier geht es zur Bestellung.