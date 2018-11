%%%Oliver Wurm bringt das Grundgesetz im Magazinformat heraus%%%



Die Druckauflage für das Grundgesetz-Magazin beträgt zunächst 100.000 Exemplare

Ein halbes Jahr bevor das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland seinen 70. Geburtstag feiert, kommt der Text in modernem Magazin-Layout und dadurch in leicht zugänglicher Form an den Kiosk. Ab Dienstag, 27. November, ist das Magazin an vielen Presseverkaufsstellen zum Preis von zehn Euro erhältlich. Zusätzlich zum eigentlichen Text enthält das Heft einen umfangreichen Infografik-Teil zur Geschichte Deutschlands sowie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.

Bebildert wird das Heft mit Satellitenfotos von Deutschland und Europa, die der Astronaut Alexander Gerst auf seiner Mission von der internationalen Raumstation ISS aus produziert hat.

Hinter dem Projekt stehen Medienunternehmen Oliver Wurm und Designer Andreas Volleritsch und ihre GbR Wurm & Volleritsch. "In diesen Tagen ist es aus unserer Sicht wichtiger denn je, die Werte des Grundgesetzes zu verteidigen. Es zunächst mal vielen Leuten zugänglich zu machen, ist da ein guter erster Schritt", sagt Wurm. Er hat Erfahrung damit, sperrige Texte durch modernes Magazinlayout leicht zugänglich zu machen. 2010 hat er bereits das Neue Testament als Magazin-Ausgabe herausgegeben.

Die Druckauflage für das Grundgesetz-Magazin beträgt zunächst 100.000 Exemplare. Wurm ist optimistisch, dass diese schnell ausverkauft sein und weitere Auflagen folgen werden. Das hängt auch davon ab, wie viele Partner sich dazu bereit erklären, das Projekt zu unterstützen. Denn das Magazin ist frei von Anzeigen. Allerdings können Partner die Ausgabe unterstützen, indem sie einmalig für 1.949 Euro Ausgaben erwerben. Die Partner erhalten außer den Ausgaben die Möglichkeit, ihr Firmenlogo im Heft und auf der Homepage dasgrundgesetz.de zu zeigen.

Mit den Beiträgen der Partner decken Wurm und Volleritsch die Papier- und Druckkosten. Für die erste Ausgabe sind alle 70 Partner-Plätze vergeben. Auch einige Agenturen haben das Projekt unterstützt, unter anderen Kolle Rebbe, Ressourcenmangel und Brinkert/Metzelder.