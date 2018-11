%%%'Das Boot' legt bei Sky besseren Start als 'Babylon Berlin' hin%%%

Die neueste eigenproduzierte Serie des Pay-TV-Anbieters Sky , 'Das Boot', hat am vergangenen Freitag (23.11.) bei Sky 1 einen erfolgreichen Einstand gefeiert. Die erste Episode erzielte insgesamt 330.000 Zuschauer, das einen Marktanteil von 1,1 Prozent bei allen Zuschauern zur Folge hatte. Besonders beliebt war die Serienadaption beim jungen Publikum: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 1,9 Prozent gemessen. Im Anschluss kamen allerdings ein paar Zuschauer abhanden: Die zweite Folge schauten sich nur noch 240.000 Zuschauer sowie 1 Prozent im Gesamtpublikum an. Allerdings sind in diesen Zahlen nicht die Nutzer enthalten, die sich die Serie schon komplett online bei Sky angeschaut haben. Damit war 'Das Boot' zum Auftakt erfolgreicher als 'Babylon Berlin' vor einem Jahr: Die neueste Sky-Serie erreichte fast doppelt so viele Zuschauer wie die erste Folge der ARD-Koproduktion.