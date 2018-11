%%%Snapchat bringt 'Shows' mit acht Medienpartnern nach Deutschland%%%

Das vor zwei Jahren in den USA gelaunchte Format 'Shows' bringt Snapchat nun auch nach Deutschland. Zum Start sind acht Medienpartner an Bord, die TV-Content-ähnliche Inhalte liefern: Axel Springer ('Bild'), Brainpool TV, Promiflash, Funk, Load Studios, Onefootball, 'Spiegel', Tastemade und Zett (Zeit-Verlagsgruppe). Insgesamt sind aktuell zehn Shows in der App verfügbar.

Die mehrminütigen Clips werden als serielle Formate angelegt. Mit den neuen Inhalten will Snapchat das Nutzerwachstum ankurbeln. Im Zeitraum Juli bis September 2018 ist die Zahl der täglichen Nutzer um ein Prozent auf 188 Millionen zurückgegangen. Nach eigenen Angaben hat sich die weltweite Nutzungsdauer der Shows seit Jahresbeginn verdreifacht.