%%%Sky plant offenbar Formel 1-Comeback %%%

Der Pay-TV-Anbieter Sky will offenbar die Formel 1 zurück ins Programm holen. Das berichtet die 'Bild' in ihrer heutigen Ausgabe (27.11.2018). Demnach will das Boulevard-Blatt erfahren haben, dass sich der neue Sky-Eigentümer Comcast bereits mit Liberty Media in Gesprächen über einen Rechte-Deal ab 2021 befindet. Doch auch schon im Jahr 2019 könnten Sky-Kunden wieder Live-Bilder der Rennen zu sehen bekommen. So gibt es offenbar Bestrebungen, den Streaming-Dienst F1 TV auf der Plattform Sky Q zu integrieren. Der Abo-Sender wollte die Pläne gegenüber 'Bild' nicht kommentieren.

In der gerade zu Ende gegangenen Formel 1-Saison übertrug der Kölner Privatsender RTL die Rennen erstmals exklusiv und verzeichnete wachsende Quoten, nachdem Sky im Januar 2018 den Vertrag mit Liberty Media auslaufen ließ. Die Münchener TV-Macher hatten sich vergeblich um exklusive Formel 1-Übertragungen im Pay-TV bemüht.