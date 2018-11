%%%DAZN führt 2019 erstmals Werbung bei US-Ableger ein%%%

Der Sport-Streaming-Dienst DAZN, Teil der Perform Group mit Sitz in London, hat angekündigt ab 2019 Werbung auf seinem US-Angebot ausstrahlen zu wollen. John Skipper, Chairman der Perform Group, teilte gegenüber dem 'Wall Street Journal' mit, dass der Dienst zukünftig mit Sponsoring und Product Placements experimentieren wolle. Die Ausstrahlung klassischer Werbespots sei aber nicht geplant. Zudem zeigte sich Skipper offen für die Sponsered Content bei DAZN. Allerdings will der Dienst Werbeinhalte dezent einsetzen, um Nutzer nicht zu "irritieren". Für den deutschen Markt ist die Einführung nach derzeitigem Stand nicht geplant. Thomas de Buhr, Executive Vice President von DAZN in der Dach-Region, schloss den zukünftigen Einsatz von Werbung in verschiedenen Interviews aber nicht aus.