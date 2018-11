%%%Brexit-Vorbereitung: Turner Broadcasting beantragt TV-Lizenzen in Deutschland%%%

Turner Broadcasting System Deutschland hat bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) sechs Lizenzen für internationale TV-Sender beantragt. Ein Sprecher der in München angesiedelten deutschen Niederlassung von Turner Broadcasting System bestätigte gegenüber Broadband TV News die Lizenzanträge, die wegen der derzeit laufenden Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) gestellt worden seien: "Wir wollen für jeden Ausgang vorbereitet sein", sagte er. Hintergrund ist, dass bisherige Sendelizenzen, die von der britischen Ofcom für europäische Programme erteilt wurden, bei einem möglichen 'No deal Brexit' in der EU ungültig werden könnten.