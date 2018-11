%%%Life! Verlag fusioniert 'Travel ONE' und 'Reise vor9' unter dem neuen Namen 'TRVL Counter'%%%

Die Zeitschriften 'Travel ONE' sowie 'Reise vor9' werden zusammengelegt und erscheinen ab 2019 als neues Fachmagazin 'TRVL Counter' im Life! Verlag in Hamburg.

Das Heft richtet sich an Entscheider und Fachkräfte der Reise-Industrie. Kernzielgruppe sind Profis, die Reisen produzieren und verkaufen, ob direkt, online oder im Reisebüro. Redaktionell liegt der Schwerpunkt von 'TRVL Counter' auf nutzwertigen Vertriebs- und Marketing-Themen sowie auf digitalen Innovationen. Die erste Ausgabe der neuen Fachzeitschrift erscheint am 7. Februar 2019.

"Wir wollen mit der Zusammenlegung der beiden Zeitschriften 'Travel ONE' und 'Reise vor9' frischen Wind in die touristische Fachpresse bringen", erklärt Verleger Rolf Coppenrath vom Life! Verlag in Hamburg. "Mit einem intelligenten Zusammenspiel von Print, Online und Social Media werden Reise-Profis auf allen Kanälen ihre relevanten Informationen erhalten. Mit Lifestyle, Lesespaß, Hintergrundberichten und magaziniger Optik wird das neue 'TRVL Counter' eine Bereicherung für die Touristikbranche werden", verspricht Coppenrath.

Das neue 'TRVL Counter'-Magazin wird in einer Auflage von rund 20.000 Exemplaren direkt und personalisiert an Reiseprofis versandt. Die Mediadaten stehen auf www.trvlcounter.de zum Download bereit.