%%%Sport 1 startet ersten eSports-Sender im Januar 2019 %%%

Erst im August 2018 bestätigte der Sender Sport 1, Ismaning, Planungen für einen eigenen eSports-Sender. Nun steht ein genauer Starttermin fest: Bereits am 24. Januar 2019 soll der Kanal unter dem Namen eSports 1 on Air gehen. Das neue Angebot ist als linearer Pay-TV-Sender für Deutschland, Österreich und die Schweiz angelegt. Das Programm umfasst Live-Berichterstattung von großen Events, Highlight-Sendungen und eigenproduzierte Magazinen.

Zum Senderstart überträgt eSports 1 das Dota 2-Event The Chongqing Major in China, bei dem vom 19. bis 27. Januar 2019 insgesamt 16 Teams um ein Preisgeld von einer Million Dollar kämpfen. Ebenso finden bekannte eSport-Titel wie League of Legends, Dota 2, Counter Strike, Overwatch oder FIFA 19 live ihren weg ins Programm. Insgesamt will der 24/7-Sender im nächsten Jahr mindestens 1.200 Live-Stunden von internationalen und nationalen eSports-Events berichten. Große eSports-Events sollen auch auf Deutsch kommentiert werden. Darüber hinaus will Sport 1 in Kürze "Content-Partnerschaften mit namhaften Playern" bekanntgeben.



Der Pay-TV-Kanal wird zum Start über die Plattformen von Vodafone Deutschland, Telekom, Unitymedia, 1&1, T-Mobile Austria, A1 Telekom, UPC Schweiz und Zattoo verbreitet. Zudem werden die Inhalte von eSports 1 auch auf über eine eigene App abrufbar sein. Im Zuge des Starts von eSports 1 wird der Pay-TV-Kanal Sport1 US eingestellt. Bisherige Inhalte wie die NBA und NHL sollen bei Sport 1+ integriert werden – der Sender erhält damit eine breitere Positionierung.

"Mit unserem neuen Sender eSports 1 unterstreichen wir unsere Vorreiterrolle im Bereich eSports und bauen unser Engagement weiter aus", sagt Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH. "Wir haben eSports im gesellschaftlichen Diskurs von Beginn an konsequent als Sportart klassifiziert und darüber berichtet. Durch diese Pionierarbeit haben wir uns bei der jungen eSports-Zielgruppe im deutschsprachigen Raum aktuellen Studien zufolge als Leitmedium etabliert und fungieren, dank der Einordung der Events und der Analysen zu Teams und Akteuren durch unsere eigene eSports-Redaktion sowie Experten und Influencer, als Kompass im komplexen eSports-Kosmos."