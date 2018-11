%%%Cebit-Messe wird eingestellt%%%

Aus für die Computermesse Cebit in Hannover: Angesichts rückläufiger Flächenbuchungen für die Cebit 2019 bereinigt die Deutsche Messe AG ihr Veranstaltungsportfolio. Das wurde heute (28.11.2018) bekanntgegeben. Die industrienahen Digitalthemen der Cebit werden künftig in der Hannover Messe weitergeführt, für die übrigen Themenfelder der Cebit sollen inhaltlich "spitze Fachveranstaltungen" entwickelt werden, die sich gezielt an Entscheider ausgewählter Branchen richten, teilte das Unternehmen in Hannover mit.

Cebit-Chef Oliver Frese wird zum Jahresende aus dem Vorstand der Deutschen Messe AG ausscheiden.

Die technologische Entwicklung der vergangenen Jahre zeige, "dass eine Horizontalmesse wie die Cebit in der digitalen Wirtschaft zunehmend auf rückläufige Nachfrage stößt", heißt es. "Da die Innovationsschritte durch die Digitalisierung vor allem in den Anwendungsbranchen greifen, ist Digitalisierung bei nahezu allen Branchenfachmessen das beherrschende Thema. Dies beeinflusst die Messepolitik der Unternehmen, die zu den klassischen Kernausstellern der Cebit gehören. Sie nutzen immer häufiger die Branchenmessen der Anwender als Plattform für Geschäftsanbahnung."

Auch das neue Konzept der Cebit, das auf den Dreiklang aus Messe, Konferenz und Festival setzte, konnte den Abwärtstrends der Besucherzahlen nicht stoppen. Da auch der Negativtrend bei den Flächenbuchungen über alle Themensegmente hinweg nicht aufgehalten werden konnte, wird die Cebit künftig nicht mehr ausgerichtet.