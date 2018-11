%%%Schweiz: Ringier gibt die Printausgabe von 'Blick am Abend' auf%%%

Die Ringier AG, Zürich, stellt die gedruckte Ausgabe der Pendlerzeitung 'Blick am Abend' zum 21. Dezember 2018 ein. Das hat der Verlag heute (28.11.2018) mitgeteilt. Die Marke soll künftig den Fokus auf ihr digitales Angebot legen und die Community dort weiter bedienen. Die Präsenz auf Social Media werde weiter ausgebaut, heißt es. Von der Einstellung und der Reorganisation sind elf Mitarbeiter betroffen.



"Wir haben uns entschieden, die gedruckte Ausgabe von 'Blick am Abend' einzustellen", so Alexander Theobald, COO Ringier Schweiz und Geschäftsführer der Blick-Gruppe. Durch die Entwicklung am Schweizer Werbemarkt sei dieser Schritt wirtschaftlich notwendig geworden, der Wechsel von Lesern und Anzeigenkunden von Print zu Online halte an. "Wir haben uns diesen Entscheid nicht leicht gemacht und bedauern die Schließung. Aber die wirtschaftliche Situation und die negativen Prognosen haben uns dazu bewogen, uns fortan auf den digitalen 'Blick am Abend' zu konzentrieren", so Theobald.

Ein Teil des Stellenabbaus soll über Frühpensionierungen aufgefangen werden. Für die betroffenen Mitarbeitenden kommt der Ringier-Sozialplan zum Tragen.