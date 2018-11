%%%Smartclip und Crossmedia setzen Adressable-TV-Lösung für Betway um%%%



Smartclip bindet aktuellen Wettquoten des Bundesliga-Topspiels über das Format Switch In XXL live in das Fernsehprogramm ein (Foto: Smartclip)

Die Videowerbe-Plattform Smartclip Hamburg hat in Zusammenarbeit mit der Mediaagentur Crossmedia ein dynamisches Addressable TV-Werbeformat für Betway entwickelt. Das Format Switch In XXL ermöglicht es dem Online-Wettanbieter, erstmals Live-Wettquoten für die Fußball-Bundeliga in seine TV-Werbemittel einzubinden. Die Informationen werden in jeder Spielwoche jeweils von Mittwoch bis kurz vor Spielbeginn in Echtzeit aktualisiert.

Erstmals kam das Werbemittel beim Topspiel Borussia Dortmund gegen FC Bayern München Mitte November zum Einsatz. Darüber wird die Lösung bei den Partien Werder Bremen gegen FC Bayern München am 1. Dezember und Schalke 04 gegen Borussia Dortmund am 8. Dezember eingebunden. Nach der Winterpause sind weitere ATV-Werbeplatzierungen geplant.

"Ziel ist es, den Zuschauer dann mit Informationen zu bedienen, wenn sie relevant für ihn sind", sagt Gero Maskow, stellvertretender Geschäftsführer Crossmedia. "Das gilt für den Zeitraum und die Zielgruppe genauso wie für die Aktualität der transportierten Informationen. Wettquoten verändern sich in Echtzeit und zeigen eindrucksvoll, wie schnell via Addressable TV aktuelle Entwicklungen in ein Werbemittel eingebunden werden können."

Michael Paluszkiewicz, Leiter Demand Consulting Addressable TV bei Smartclip, ergänzt: "Das Potenzial datengetriebener Werbung im TV setzt sich immer stärker durch. In der aktuellen Betway-Kampagne nutzen wir dynamische Daten, die die ATV-Werbemittel kreativ und Echtzeit verändern können. Bei Dynamic Ads im TV stehen nicht Technik und Daten im Vordergrund, sondern es geht vor allem um den Konsumenten, um dessen individuelle und kreative Ansprache. Besonders die Einbindung von Informationen in Echtzeit zieht das Interesse der Zuschauer und schafft fokussierte Aufmerksamkeit.“