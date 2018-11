%%%7Screen und Publicis Media setzen erstmals programmatische DOOH-Kampagne um%%%



Starcom belegt für die Heineken-Kampagne Touchpoints an zehn Flughäfen im Netz von 7Screen (Foto: ProSiebenSat.1)

7Screen, der DOOH-Vermarkter von ProSiebenSat.1, und Publicis Media setzen für Heineken erstmals eine programmatische Digital-Out-of-Home-Kampagne um. Per Real Time Bidding kann die Kampagne mit unterschiedlichen Motiven in Echtzeit eingekauft und angepasst werden. Ein dynamisches Pricing ermöglicht es, das Kampagnen-Budget passend einzusetzen und die gewünschten Tageskontakte zu erreichen. Über ein Dashboard sehen Kunde und Agentur in Echtzeit die Daten zur Kampagne und können jederzeit nachjustieren.

Die zu Publicis Media gehörende Mediaagentur Starcom belegt für die Heineken-Kampagne rund um die UEFA Champions League Touchpoints an zehn Flughäfen im Netz von 7Screen. Durch den programmatischen Ansatz kann die Kampagne so ausgesteuert werden, dass das passende Motiv zum aktuellen Spiel dann auf den Screens erscheint, wenn besonders viele Menschen am Flughafen ankommen.

Stefan Krötz, Co-Geschäftsführer von 7Screen, sagt: "Das Private Auction Modell setzen wir europaweit als erster Anbieter im DOOH-Bereich um und unterstreichen damit unsere Position als Innovationstreiber. Der programmatische Ansatz bietet viele Vorteile: unsere Kunden profitieren von einer flexiblen Kampagnensteuerung und wir hinsichtlich der optimierten Auslastung unseres Netzes."