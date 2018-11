%%%Axel Springer baut Zuständigkeiten im Vorstand um%%%



Stefanie Caspar bekommt zusätzliche Aufgaben bei Axel Springer (Foto: Axel Springer)

Um seine Internationalisierung voranzutreiben baut Axel Springer zum 1. Januar 2019 die Zuständigkeiten im Vorstand um: Stephanie Caspar, 45, verantwortlich für Technologie und Daten, übernimmt von Jan Bayer zusätzlich die gesamte Verantwortung für die Medienmarken von Axel Springer in Deutschland (News Media National) inklusive Vermarktung, Vertrieb und Druckereien. Zu ihrem Bereich gehört zukünftig auch die Vergleichsplattform Idealo, um die Kooperationen der digitalen Medienangebote mit Idealo auszubauen.

Jan Bayer, 48, soll sich vor allem um das in den USA wachsende internationale Mediengeschäft des Berliner Medienkonzerns (News Media International) kümmern.

Stephanie Caspar verantwortet schon heute neben der konzernweiten Daten- und Technologiestrategie auch die digitalen Medienangebote von Axel Springer in Deutschland (v.a. Bild.de, Welt.de) inklusive der Digitalvermarktung innerhalb von Media Impact.

Das internationale Mediengeschäft von Axel Springer, für das Jan Bayer seit 2017 zusätzlich zu den deutschen Medienmarken zuständig ist, umfasst die Aktivitäten des Unternehmens in den USA (v. a. Business Insider, eMarketer, Group Nine Media), in Osteuropa, der Schweiz sowie Medienmarken in Frankreich, Spanien, das Joint Venture mit Politico sowie Upday. In seinem Vorstandsressort verbleiben auch weiterhin finanzen.net und Bonial.