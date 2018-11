%%%Deutsche Post plant starke Preiserhöhung für Presseprodukte%%%

Die Tageszeitungen in Deutschland müssen 2019 mit deutlich steigenden Distributionspreisen rechnen. Denn die Deutsche Post hat nun doch massive Preiserhöhungen angekündigt. Betroffen sind vor allem Tageszeitungen mit einem Gewicht von weniger als 140 Gramm. Diese werden ab 2019 zwischen zehn und 40 Prozent mehr zahlen müssen als in diesem Jahr. Bei den Wochentiteln sind von den überdurchschnittlichen Preiserhöhungen die Gewichtsklassen unter 100 Gramm betroffen. Dort liegen die Preiserhöhungen zwischen rund drei und zehn Prozent.

Die Preiserhöhung werden wohl oder übel zu Existenzgefährdungen kleinerer Titel führen. So teilt etwa die linke Tageszeitung 'Junge Welt' (Verlag 8. Mai, Berlin) mit, dass sie ab 2019 jährlich 90.000 Euro an die Post zahlen müsse und damit in ihrer Existenz bedroht sei.

Die Preisliste der Deutschen Post für die Pressedistribution in 2018 gibt er hier.

Die Preisliste der Deutschen Post für die Pressedistribution in 2019 gibt es hier (im PDF ab S. 33)

Mehr Infos unter DNV-Online.net.