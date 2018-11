'der Freitag' ist 'European Newspaper of the Year 2018' in der Kategorie Wochenzeitung

Jakob Augsteins Berliner 'Freitag' wurde als 'European Newspaper of the Year 2018' in der Kategorie Wochenzeitung ausgezeichnet und ist damit einer der vier Hauptpreisträger beim 20. European Newspaper Award 2018. Der Wettbewerb für die besten Zeitungen Europas wird seit 1998 vom Blatt-Designer Norbert Küpper veranstaltet und soll der Verbesserung des Informationsaustauschs über Konzeption und Design von Zeitungen in Europa dienen. Die 16-köpfige, international besetzte Jury lobt in ihrem Statement zum 'Freitag' u.a. das "klare Seitenlayout", die "gute Lesbarkeit" und die Schwerpunkt-Ausgaben z.B. zu Luther, Marx und der Finanzkrise: "Durch Design und eigene Themensetzung entwickelt 'der Freitag' sein markantes Profil."

Weitere Preisträger in den Kategorien Lokalzeitung, Regionalzeitung und überregionale Zeitung kommen aus Norwegen und den Niederlanden. Insgesamt haben sich am diesjährigen Award 182 Zeitungen aus 25 Ländern beteiligt.



