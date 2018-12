%%%bpa media adaptiert 'Galileo' für den Printmarkt%%%

Pünktlich zum 20. Geburtstag der TV-Sendung 'Galileo' bekommt das Wissensformt erstmals ein eigenes Printmagazin für Erwachsene. Der Verlag bpa media aus Hannover bringt die gleichnamige Zeitschrift am 7. Dezember 2018 mit einer Startauflage von rund 80.000 Exemplare in den Handel. Das 100 Seiten umfassende Heft wird zu einem Copy-Preis von 5,95 Euro angeboten. bpa media will mit dem zweimonatlich erscheinenden Heft nah am TV-Format bleiben. "Das Magazin soll den typischen 'Galileo'-Stil in den Printmarkt übertragen", erklärt Oliver Buss, Geschäftsführer von bpa media. Im Heft werde man sich auf alltägliche Themen aus den Bereichen Alltag, Umwelt, Kultur und Wissenschaft konzentrieren, die "auf lebendige Weise" erklärt werden sollen.

