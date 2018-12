%%%Die Medien-Initiative Initiative 'Schau Hin!' hat ihre Website überarbeitet%%%

Mit dem Relaunch ihrer Webseite startet 'Schau Hin! Was Dein Kind mit Medien macht' in die Adventszeit. Die Seite www.schau-hin.info ist komplett überarbeitet worden: Neue Gestaltung, organische Nutzerführung und optimierte Inhalte sind der Kern des veränderten Auftritts. Die Berliner Agentur WE DO communication verantwortet Entwicklung, Design, Redaktion und Programmierung. Sie betreut den Medienratgeber für Eltern bereits seit Mitte 2012. 'Schau Hin!' ist eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums, von Das Erste und ZDF sowie der Burda-Programmzeitschrift 'TV Spielfilm'.

"Digitale Medien werden für Kinder und Jugendliche immer wichtiger. Für Eltern bedeutet das, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, um ihre Kinder aktiv begleiten zu können“, sagt Ina von Holly, Geschäftsführerin bei WE DO. "'Schau Hin!' hilft Familien dabei, alltagstaugliche Lösungen zu finden."