US-Markt: Nexstar Media will offenbar Tribune Media übernehmen

Neuer Milliarden-Deal in der US-Fernsehbranche: Der TV-Sender Nexstar Media, Texas, strebt offenbar die Übernahme seines Konkurrenten Tribune Media an. Mit der Fusion würde die größte Regionalsenderkette des Landes entstehen. Laut verschiedener Medienberichte will Nexstar für die Übernahme rund 4,1 Milliarden Dollar investieren. Tribune Media betreibt rund 42 Sender sowie den Kabelkanal WGN America. Zuvor war eine Übernahme von Tribune Media durch Sinclair Broadcast für 3,9 Milliarden Dollar am Veto der US-Kartellbehörden gescheitert.



03.12.2018

