%%%Ringier beteiligt sich am Start-Up BOT Labs%%%

Die Ringier AG, Zürich, steigt mit einer Minderheitsbeteiligung in das Berliner Start-Up BOT Labs ein, das im Januar 2018 von Hubert Burda Media gemeinsam mit Ingo Rübe, dem früheren CTO des nationalen Verlagsgeschäftes bei Burda, gegründet wurde. BOT Labs entwickelt auf Basis von Blockchain technologische Innovationen für Unternehmen und bietet Kooperationsmodelle an.



Robin Lingg, Head of Marketplaces Ringier AG, sagt über die Beteiligung: "Mit der Unterstützung von BOT Labs versuchen wir, das Potenzial der Blockchain-Technologie für die digitalen Assets innerhalb unseres Portfolios besser zu verstehen und anwenden zu lernen. Als digitales Medienunternehmen - im Familienbesitz wie Hubert Burda Media - haben wir den Anspruch, die digitale Transformation von Ringier weiter erfolgreich voranzutreiben. Neben Beteiligungen an Unternehmen, sind Investitionen in Basistechnologien für uns Investitionen in die Zukunft unserer Gruppe."