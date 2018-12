%%%Klambt baut Zusammenarbeit mit Define Media aus%%%

Define Media aus Karlsruhe erweitert sein Publisher-Netzwerk um die Klambt-Titel FürSie.de, Petra.de und Vital.de und bindet sie an seine Content-Distribution-Plattform Conative an. Die Mediengruppe Klambt, die eine Beteiligung an Define Media hält, ist bereits mit Ok-Magazin.de, Grazia.de, Jolie.de und Maedchen.de auf Conative vertreten.

Define Media betreibt die Vertical Netzwerke Deluxe One (Fashion, Beauty & Lifestyle) und vivovital (Gesundheit).

Kai Rose, Verleger Mediengruppe Klambt, erklärt: "Content Marketing ist eine der wichtigsten und effektivsten Marketingdisziplinen und eines der zentralen Wachstumsfelder in der Mediavermarktung. Für uns als eines der führenden Medienunternehmen im deutschen Publikumszeitschriftenmarkt stellt die Conative-Plattform von Define Media mit ihrem umfeldfokussierten Ansatz und ihrer multidimensionalen Skalierbarkeit einen wichtigen und spannenden Kanal in unserer Mediavermarktung dar."