%%%Haushalts-Targeting: SevenOne Media und Prex lancieren Kampagne für Ing %%%

SevenOne Media und Prex, das Joint Venture für Programmatic Advertising von Plan.Net und Mediaplus, haben eine Kampagne für die Direktbank Ing realisiert, bei der die Adressierung von unterschiedlichen Endgeräten in einem Haushalt möglich wird. Für die Kampagne, die noch bis Jahresende läuft, belegt Ing neben klassischen Spots und Addressable-TV auch diverse digitale Umfelder.

Über die neue Cross-Device-Lösung können verschiedene Geräte eines Haushalts – von TV, über Tablet bis zu Smartphones – anonymisiert angesprochen werden. Nach dem aktuellen Test will der ProSiebenSat.1-Vermarkter im kommenden Jahr ein entsprechendes Produkt ausrollen. Die Technologie stammt von ProSiebenSat.1 Advertising Platform Solutions. Die vollautomatisierte Kampagnenabwicklung erfolgt über die zur virtual minds Gruppe gehörenden Unternehmen Active Agent (DSP), Adition (Adserver), The Adex (Data Management Plattform) und Yieldlab (SSP), an der ProSiebenSat.1 mehrheitlich beteiligt ist.

Thomas Wagner, Vorsitzender der Geschäftsführung von SevenOne Media, sagt: "Erstmals in Deutschland verbinden wir für die Ing programmatisch die TV-Reichweite mit digitalen Werbeangeboten. Das schafft ganz neue Möglichkeiten für die Werbetreibenden – etwa beim Storytelling oder bei der optimalen Kontaktaussteuerung pro Haushalt. Mit unserem innovativen Cross-Device-Produkt gehen wir auch technologisch einen weiteren Schritt in Richtung Smart Reach."

"Programmatisches Cross-Device-Targeting verbindet klassische TV-Planung und digitale Cross-Device-Planung auf äußerst effektive und effiziente Weise", erklärt Joachim Schneidmadl, COO der virtual minds AG. "Mit der vollautomatisierten Kampagnenabwicklung vom Mediaeinkauf bis zur nutzerindividuellen Aussteuerung bieten wir werbetreibenden Unternehmen völlig neue Möglichkeiten eines leistungsstarken Storytellings über alle Screens hinweg – bei maximaler Prozessoptimierung."