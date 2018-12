%%%Zenith: Personalisierte Werbung kurbelt globales Wachstum an%%%

Die Mediaagentur Zenith rechnet in ihren Advertising Expenditure Forecasts mit einem Anstieg der weltweiten Werbeausgaben um 4,5 Prozent. Verantwortlich für die positiven Entwicklung sind die Olympischen Winterspiele, die Fußball-Weltmeisterschaft und die Midterm Elections in den USA. Für die kommenden Jahre bis 2021 wird ein stabiles Wachstum prognostiziert: Die Agentur erwartet ein Plus der Werbeausgaben von 4,0 Prozent im Jahr 2019, 4,2 Prozent im Jahr 2020 und 4,1 Prozent im Jahr 2021.

Als die am schnellsten wachsende Region hat Zenith Mittel- und Osteuropa identifiziert, die ein durchschnittliches Wachstum von 6.3 Prozent pro Jahr bis 2021 generieren wird, angetrieben von der anhaltenden Stärke Russlands, das mit 6.8 Prozent pro Jahr wächst. An zweiter Stelle folgt der asiatisch-pazifische Raum mit einem durchschnittlichen Wachstum von 4.9 Prozent pro Jahr (5,7 Prozent pro Jahr ohne Japan).

Verantwortlich für das globale Wachstum der Werbe-Investitionen sind die Bereiche Online-Video und Paid Search. Laut Zenith wird die Online-Videowerbung zwischen 2018 und 2021 mit durchschnittlich 18 Prozent pro Jahr doppelt so schnell wachsen wie andere Formen der Internet-Display-Werbung und liegen damit vor jedem anderen Kanal. Die Ausgaben für Paid sollen sich in diesem Zeitraum durchschnittlich um sieben

Prozent pro Jahr erhöhen. In absoluten Zahlen werden die Spendings für Online-Videowerbung um 20 Milliarden US-Dollar und für Paid Search um 22 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Starkes Potenzial für die Werbewirtschaft sieht Zenith auch in der E-Commerce-Werbung – Werbung, die neben und innerhalb von Suchergebnissen und Produkt-Listings auf E-Commerce-Websites steht. In China ist der Werbemarktanteil der E-Commerce-Werbung von 0,8 Prozent im Jahr 2009 auf geschätzte 18,2 Prozent in diesem Jahr angestiegen, angetrieben durch Investitionen Inzwischen setzten auch von Unternehmen wie Alibaba, die E-Commerce als Quelle für Werbeeinnahmen nutzen. Zenith prognostiziert – vorausgesetzt die E-Commerce-Werbung nimmt einen ähnlichen Verlauf wie in China – bis 2027 einen Marktanteil von18 Prozent am weltweiten Werbemarkt sowie zusätzliche Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Dollar.