%%%ProSiebenSat.1 geht mit eigener Live-Quiz-App an den Start%%%

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1, Unterföhring, greift den US-Trend der Live-Quiz-Apps auf und bringt unter dem Namen 'Quipp' eine eigene Live-Quiz-App auf den Markt. Bereits seit Anfang November hatte die Sendergruppe in Deutschland und Österreich eine Beta-Version des Angebots getestet.

Im Livestream der Anwendung werden täglich um 20 Uhr Fragen aus verschiedenen Kategorien wie Wissenschaft, Sport, Geschichte, Entertainment, Kunst oder Politik gestellt. Nutzer müssen pro Ausgabe zehn Fragen in zehn Minuten richtig beantworten – mit ansteigendem Schwierigkeitsniveau. Am Ende teilen sich Kandidaten, die alle Fragen richtig beantwortet haben, den Gesamtgewinn von 1.000 Euro.

Durch die Show führen live aus Unterföhring die Moderatoren Melissa Khalaj (u.a. 'Promi Big Brother – Die Late Night Show'), Marc Semmler (u.a. Reporter bei 'Galileo') und Newcomer Philipp Nastaly. Sie halten die Community während der Show auf dem Laufenden, wie viele Kandidaten sich noch im Rennen um den Geldgewinn und Tagessieg befinden. Quipp ist für IOS- und Android-Geräte kostenlos zum Download verfügbar.

Besondere Aufmerksamkeit für die neue Live-Show erhoffen sich die TV-Macher von einer Sonderausgabe zum Halbfinale von 'The Voice of Germany': Am 9.12.2018 werden ab 22.40 Uhr erhalten die Kandidaten prominente Unterstützung von den Coaches der Musiksendung.



"Mit Quipp geben wir den Startschuss für mobiles Live-Entertainment und bauen damit auch unsere digitale Reichweite aus", sagt Eun-Kyung Park, Chief Digital Officer Entertainment ProSiebenSat.1. "Gleichzeitig bildet unsere neue App die Basis für weitere mobile Produkte, mit denen wir im kommenden Jahr die Zuschauer unterhalten werden."