%%%Mediengruppe RTL testet Beta-Version von neuem TV Now %%%

Die Mediengruppe RTL Deutschland, Köln, will im kommenden Jahr ihr Streaming-Portal TV Now grundlegend überarbeiten. Nun wurde bereits eine Beta-Version des neuen Auftritts der Plattform freigeschaltet. Neben den Highlight-Sendungen und den Livestream der RTL-Sender werden im weiteren Verlauf der Seite Inhalte nach bestimmten Kategorien aufgelistet (etwa 'Die besten Arztserien' oder 'Die beliebtesten Vorabendserien'). Die einzelnen Sendungen werden ohne Unterteilung nach Sendermarken nebeneinander aufgelistet. Darüber hinaus werden auf der Website statt der bisherigen Top-10-Sendungen nun die 20 beliebtesten Formate angezeigt. Ebenso wurde das Logo leicht modifiziert und die Anzahl der Bilder au der Website erhöht.

Wann das neue TV Now genau startet, ist weiterhin unklar. Bislang ist lediglich bekannt, dass eine überarbeitete Version der Plattform im Frühjahr 2019 on Air gehen soll. Geplant ist, sowohl ein kostenloses, werbefinanziertes als auch ein kostenpflichtiges Abo-Modell anzubieten. Neben dem optischen Relaunch sind auch inhaltliche Veränderungen geplant. Im Interview mit 'new business' (Nr.47/ET: 19.11.2018 ) erklärte Matthias Dang, Geschäftsführer von IP Deutschland, dass für TV Now exklusive Produktionen in Auftrag geben werden. Neben massenattraktiven Inhalten sollen demnach auch High-End-Serien zum zukünftigen Angebot gehören. Bis jetzt sind die Reality-Show 'Temptation Island' und die eigenproduzierte Serie 'M - Eine Stadt sucht einen Mörder' für TV Now angekündigt.