%%%Termin für Screenforce Days 2019 steht fest%%%

Die in Berlin ansässige Gattungsinitiative Screenforce, eine Initiative der TV- und Bewegtbild-Vermarkter in der DACH-Region, hat einen Termin für die Screenforce Days 2019 gefunden: Der größte deutsche Branchenevent für TV und Bewegtbild findet am 26. und 27. Juni 2019 im Coloneum (MMC Studios) in Köln-Ossendorf statt. Damit geht der zentrale Branchentreff nach seiner Premiere 2017 zum dritten Mal an den Start. Bei der Nachbefragung der über 2.100 Teilnehmer der diesjährigen Veranstaltung erhielt das Media-Event durchweg gute Noten: Über 90 Prozent bewerteten es mit "sehr gut" und "gut". Nach Angaben der Organisatoren kam auch die Mischung aus Programmpräsentationen und Kongress bei den Teilnehmern sehr gut an.

Für 2019 rechnet die Gattungsinitiative Screenforce wieder mit 10 Vermarktern und über 50 TV-Sendern und Plattformen, die ihre Programm-Highlights für die kommende Saison, aktuelle Multichannel-Strategien und crossmediale Vermarktungsangebote vorstellen. Einen breiten Raum werden den Veranstaltern zufolge auch die neuen Video-on-Demand-Plattformen der Sendergruppen einnehmen. Neben der deutschen Austragung sind auch in diesem Jahr eintägige Schwesterveranstaltungen in Wien (23. Mai) und Zürich (6. Juni) geplant.