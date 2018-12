%%%Sky verlängert Event-Serie 'Das Boot'%%%

Die Sky-Event-Serie 'Das Boot' kommt beim Publikum an: Innerhalb der ersten zehn Tage erreichte sie netto insgesamt 1,13 Mio. Seher im TV und erzielte weitere 1,89 Mio. Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege des Abokanals. Nun haben Bavaria Fiction, Sonar Entertainment und Sky die Fortsetzung der Serie beschlossen. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Sky Original Production werden voraussichtlich im kommenden Jahr beginnen.

Marcus Ammon, Senior Vice President Sky Original Production: "Wir sind sehr stolz, dass 'Das Boot' bei unseren Zuschauern auf eine so große Resonanz trifft. Wir waren von Anfang an überzeugt, gemeinsam mit unseren Partnern etwas ganz Außergewöhnliches kreieren zu können, das mit einer vielschichtigen und doch unterhaltsamen Story sowie einem herausragenden Cast besticht. Nun freuen wir uns auf die Arbeit an einer zweiten Staffel."

'Das Boot' läuft seit 23. November immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen für alle Sky Kunden auf Sky 1 HD. Zudem stehen im 'Entertainment-Paket' alle acht Episoden der Serie auf Abruf über Sky Go und On Demand bereit. Für kurzentschlossene Fans gibt es das gesamte 'Das Boot' Box Set mit dem monatlich kündbaren Online-Streaming-Service Sky Ticket.