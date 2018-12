%%%'Bild'-Nikolausausgabe erscheint mit 3 Millionen Exemplaren%%%



In der Sonderausgabe kommen u. a. Otto Waalkes, Sylvie Meis, Tim Mälzer, Paketboten und Floristen zu Wort

Die 'Bild' (Axel Springer, Berlin) bringt heute (6. Dezember 2018) eine Sonderausgabe in einer Auflage von drei Millionen Exemplaren auf den Markt. Die "Nikolausgabe" ist Beilage in den 'Bild'-Ausgaben Hamburg, Hannover, Bremen, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Ruhrgebiet, München, Nürnberg, Stuttgart, Berlin (inklusive B.Z.), Leipzig und Dresden. Über zwei Millionen Exemplare der Sonderausgabe werden außerdem kostenlos an die Haushalte in den jeweiligen Stadtgebieten verteilt.

Andreas Conradt, General Manager bei 'Bild Regional', sagt: "'Bild' schenkt mit dem Weihnachts-Special in einer Gesamtauflage von 3 Millionen Exemplaren den Lesern in den Metropolregionen die erste 'Nikolausgabe' und stimmt am 6. Dezember mit der gedruckten Zeitung in die Adventszeit ein."